Петрозаводчанину придется ответить за ночные похождения

55-летнего жителя Карелии будут судить за ночное проникновение в магазин и воровство спиртного и сладкого 55-летний петрозаводчанин устроил ночные похождения в Великом Новгороде и теперь ответит за преступления.
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