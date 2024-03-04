Немецкий «Максим» для Османской империи

Едва ли в мировой истории найдется более известный пулемет, нежели детище Хайрема Максима. Рожденный еще в XIX веке, он пройдет через все основные военные конфликты ХХ века, повоюет на всех континентах и морях и навсегда изменит образ войны.
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