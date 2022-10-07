Вечерняя Москва

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Преподобный Сергий и Русь его времени

Преподобный Сергий и Русь его времени

Завтра, 8 октября, память самого почитаемого русского святого — преподобного Сергия Радонежского. Каким он был при жизни? Влиял ли преподобный Сергий на жизнь общества и страны в его время?Любой монах принадлежит своему народу и государству.

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