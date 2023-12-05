30 ноября 2023года состоялся конкурс профессионального мастерства ´Лучший техник-технолог´. Участниками конкурса стали обучающиеся группы ТДМ1С: Александрович Екатерина, Воронич Полина, Еремеева Дарья, Жуковец Игнат, Котова Ангелина, Кривальцевич Диана, Шубенок Кирилл.
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