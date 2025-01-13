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Главная ошибка СВО: Как Запад "обыграл" наше ПВО? Пожары в регионах. 5 дней полыхала нефтебаза в Энгельсе

Главная ошибка СВО: Как Запад "обыграл" наше ПВО? Пожары в регионах. 5 дней полыхала нефтебаза в Энгельсе

Практически ежедневно украинские БПЛА атакуют регионы России. Где-то атаку успешно отражают наши спецы, где-то, к сожалению, нет, и в сводках вновь появляются данные о том, что обломки сбитого дрона рухнули, вызвав возгорание.

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