Почему американцы ходят по дому в обуви

Есть что обсудить...Дом/ДачаПочему американцы ходят по дому в обувиДавно меня интересовала эта тема. Навеяна она был как вы догадываетесь голливудскими фильмами и сериалами.Вернуться к статье65НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВалера ЮшковМне друг отдал палас с его спальни, я его хотел выбить как ковёр, но в нём оказалось кг. 15 песка, это они в спальне не ходят в уличной обуви, откуда? Теперь он предпочитает голый ламинат. Керхером еле сдул. Походу буржуи живут как свиньи.ВЛАДИМИР ЛАПИНзабраться на постель или диван с обутыми ногами......., свинья она хоть в африке, хоть в пиндосии, свиньёй и останется!!AAntanasСвинья и Америке свинья.s dА я ещё всегда удивляюсь почему в порнофильмах все голые но в обувиs dА я ещё всегда удивляюсь почему в порнофильмах все голые но в обувиNVS66 SergeiShulepovИ за столом шляпу или кепку не снимать. Посади свинью за сто, та и ноги ...Комментировать
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