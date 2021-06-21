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Почему американцы ходят по дому в обуви

Почему американцы ходят по дому в обуви

Давно меня интересовала эта тема. Навеяна она был как вы догадываетесь голливудскими фильмами и сериалами.

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Валера Юшков
Мне друг отдал палас с его спальни, я его хотел выбить как ковёр, но в нём оказалось кг. 15 песка, это они в спальне не ходят в уличной обуви, откуда? Теперь он предпочитает голый ламинат. Керхером еле сдул. Походу буржуи живут как свиньи.
ВЛАДИМИР ЛАПИН
забраться на постель или диван с обутыми ногами......., свинья она хоть в африке, хоть в пиндосии, свиньёй и останется!!
Antanas
Свинья и Америке свинья.
s d
А я ещё всегда удивляюсь почему в порнофильмах все голые но в обуви
s d
А я ещё всегда удивляюсь почему в порнофильмах все голые но в обуви
NVS66 SergeiShulepov
И за столом шляпу или кепку не снимать. Посади свинью за сто, та и ноги ...

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