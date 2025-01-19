Аналитики дали прогноз о судьбе рубля в 2025 году

В 2025 году рубль может умеренно ослабиться, но резкой девальвации не ожидается, считают аналитики. Основными факторами станут операции Минфина и ЦБ на валютном рынке, а также спрос на иностранную валюту.
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