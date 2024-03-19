Думаю, вряд ли кого-то из вас удивила хоть одна цифра по итогам этих президентских выборов.
Какая пророссийская страна разочаровала. Путин получил там всего 10%
Комментарии
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ШКИПЕР
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1 д.
ВМ
Вениамин Мельников
автор,если берётесь давать анализ выбора, то давайте объективно;не известно за кого проголосовали:Ереван -17%,Прага-24%,Варшава-29%,Гаага-28%,Сербия-23%,Хайфа-25%. Нужна полная картина ,а не фрагмент.
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1 д.
Андрей
это не страна разочаровала ,просто гнид релокантов из России там много. А сербов обвинять не надо. А гниды на выборы пришли и то неплохо- явку подняли.
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1 д.
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