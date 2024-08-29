«Крылатая пехота» нанесла удар по врагу на Херсонщине (ВИДЕО)

Противотанковые расчеты «крылатой пехоты» нанесли точный удар по боевикам ВСУ на Херсонщине. Экипаж противотанкового ракетного комплекса «Корнет» из состава артиллерийского соединения ВДВ группировки войск «Днепр» показал свою меткость.
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