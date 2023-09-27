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ВС РФ поразили 108 мест скопления войск ВСУ за сутки

ВС РФ поразили 108 мест скопления войск ВСУ за сутки

Оборонное ведомство Российской Федерации поделилось информацией о том, каких успехов артиллерийскими, авиационным и ракетным подразделениям Вооружённых сил удалось достичь на территории ведения специальной военной операции за прошедшие сутки.

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