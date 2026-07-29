Когда принтер довел польку: в ход пошла вся мощь польской брани

Обычная проблема с принтером превратилась в настоящее эмоциональное представление. Польская девушка пыталась разобраться с капризной техникой, но вместо спокойного решения вопроса устроила ей яркий словесный разбор.
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