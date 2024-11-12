Афганистан попросил ООН предоставить действующему правительству место в организации

Заместитель министра иностранных дел Афганистана Шер Мохаммад Аббас Станикзай обратился к Организации Объединенных Наций (ООН) с просьбой предоставить движению «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), находящемуся у власти, место в организации.