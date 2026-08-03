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Энциклопедия Техники

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Почему самое мелкое море планеты я считаю одним из самых грозных и непредсказуемых

Почему самое мелкое море планеты я считаю одним из самых грозных и непредсказуемых

Когда я впервые оказалась на берегу Азовского моря, меня поразило ощущение почти домашнего уюта. Вода прогрелась так, что напоминала парное молоко, а линия горизонта казалась осязаемой из-за узкой полосы суши на другом берегу.

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