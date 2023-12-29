Международный фестиваль зимних видов спорта пройдёт в феврале на Амуре

Международный фестиваль зимних видов спорта пройдёт на реке Амур. «На пограничной реке Амур между Благовещенском и Хэйхэ состоятся российско-китайские соревнования по хоккею и автомобильные гонки», — сообщается в Telegram-канале Амурской области.