Международный фестиваль зимних видов спорта пройдёт в феврале на Амуре

Международный фестиваль зимних видов спорта пройдёт на реке Амур. «На пограничной реке Амур между Благовещенском и Хэйхэ состоятся российско-китайские соревнования по хоккею и автомобильные гонки», — сообщается в Telegram-канале Амурской области.
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