Липчане обеспокоены, что во время ремонта бывшей заводской поликлиники строители убрали часть фундаментных блоков, что может повлиять на устойчивость здания.
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