Глава МИД Китая Ван И посетит Россию с двухдневным визитом

ТАСС/Сергей Булкин Министр иностранных дел Китая Ван И 11-12 сентября посетит Россию. Он примет участие во встрече высоких представителей стран БРИКС по вопросам безопасности, сообщили в понедельник, 9 сентября, в МИД Китая.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии