Глава МИД Китая Ван И посетит Россию с двухдневным визитом

ТАСС/Сергей Булкин Министр иностранных дел Китая Ван И 11-12 сентября посетит Россию. Он примет участие во встрече высоких представителей стран БРИКС по вопросам безопасности, сообщили в понедельник, 9 сентября, в МИД Китая.