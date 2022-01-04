США нацеливают на Антарктику флот боевых ледоколов

«Обеспечить постоянное присутствие Соединенных Штатов в Арктике и Антарктике» Американский военный портал 19fortyfive опубликовал статью Antarctica: The Next Geopolitical Hotspot? Ее автор, завкафедрой морской стратегии Военно-морского колледжа, профессор Джеймс Холмс задается вопросом, вынесенным в заголовок публикации: «Станет ли Антарктика очередной геополитической горячей точкой?» Озадачиться геополитическим будущим Антарктики профессора военно-морских наук заставило строительство боевых ледоколов, скорее всего, недавний спуск на воду первого российского патрульного ледокола «Иван Папанин».