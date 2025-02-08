Яндекс пояснил, что делать вебмастерам в связи с прекращением поддержки Турбо

Владельцы сайтов в ближайшие два месяца еще могут создавать новые Турбо-страницы, а когда поддержка технологии прекратится, страницы еще будут некоторое время доступны по прямой ссылке, об этом изданию SEOnews рассказали в пресс-службе Яндекса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)