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Яндекс пояснил, что делать вебмастерам в связи с прекращением поддержки Турбо

Владельцы сайтов в ближайшие два месяца еще могут создавать новые Турбо-страницы, а когда поддержка технологии прекратится, страницы еще будут некоторое время доступны по прямой ссылке, об этом изданию SEOnews рассказали в пресс-службе Яндекса.

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