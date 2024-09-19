Представитель «Руки вверх!» обвинил двойника певца Жукова в паразитировании

Руководитель агентства «Больше чем агентство» и представитель солиста группы «Руки вверх!» Сергея Жукова, Петро Шекшеев, в четверг, 19 сентября, рассказал о причинах подачи судебного иска к двойнику исполнителя, артисту Андрею Белянину.
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