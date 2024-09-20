«Полное невежество в области истории»: в Крыму ответили на идею Сикорского передать полуостров под мандат ООН

Заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского о передаче Крыма под мандат ООН продемонстрировало полное невежество западных представителей в области истории, утверждает глава крымского парламента Владимир Константинов.
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