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Венгерский журналист Штир выразил мнение, что Россия сможет продолжать СВО несколько лет, а Украина столько не выдержит

Венгерский журналист Штир выразил мнение, что Россия сможет продолжать СВО несколько лет, а Украина столько не выдержит

Венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир в четверг заявил, что Россия сможет продолжать СВО на Украине в течение нескольких лет, но Вооруженные силы Украины столько не выдержат.

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