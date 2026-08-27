Страна и люди
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Страна и люди

10 401 подписчик

Европейская экономическая модель сломана

Европейская экономическая модель сломана

Урсула фон дер Ляйен заявила французским предпринимателям, что хорошая жизнь закончилась. Цитирую (ссылка):…Долгое время европейская экономическая модель опиралась на несколько само собой разумеющихся вещей.

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Комментарии
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Элина Смирнова
И что вся эта статья написана ради Зюганова ?
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4 н.
АС
Анатолий Страшко
Элина Смирнова
И что вся эта статья написана ради Зюганова ?
Не ради Зюганова, а против Зюганова. Но это ложь. Зюганов так не говорил, даже и не мог сказать так. Автор не очень ......корифей журналистики. Скорее ....наоборот. Очень не корифей журналистики. П И сака.
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4 н.