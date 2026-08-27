Европейская экономическая модель сломана

И что вся эта статья написана ради Зюганова ?

АС

Анатолий Страшко

Элина Смирнова И что вся эта статья написана ради Зюганова ?

Не ради Зюганова, а против Зюганова. Но это ложь. Зюганов так не говорил, даже и не мог сказать так. Автор не очень ......корифей журналистики. Скорее ....наоборот. Очень не корифей журналистики. П И сака.