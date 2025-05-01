Как музыка влияет на принятие решений

Музыка сопровождает человека на протяжении тысячелетий. Но только сравнительно недавно нейронаука начала серьезно изучать, какое влияние мелодии оказывают на когнитивные процессы, в том числе — на принятие решений.
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