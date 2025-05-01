Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 097 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Boris Voronin
    Дитятко Вэнс, историю не знает от слова СОВСЕМ, в политике без году неделя, да и лицо типа - просто медийная голова Т...Вэнс: между позиц...
  • ВАЛЕРИЙ
    трамп свои труселя меняет реже, чем своих помошников. Похоже, реальность накладывает свой отпечаток на влажные мечты ...Уолтц высказался ...
  • Ирина Галивец
    Пока высокосидящие будут покровительствовать козлам с ургантами и ручки целовать, предатели будут возвращаться и зара...«Прячешься за юбк...

Как музыка влияет на принятие решений

Как музыка влияет на принятие решений

Музыка сопровождает человека на протяжении тысячелетий. Но только сравнительно недавно нейронаука начала серьезно изучать, какое влияние мелодии оказывают на когнитивные процессы, в том числе — на принятие решений.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх