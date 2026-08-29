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Собачий радар: пользователи пытаются объяснить механизм точного определения прибытия хозяина, которым отличаются пёсели

Собачий радар: пользователи пытаются объяснить механизм точного определения прибытия хозяина, которым отличаются пёсели

Собаки — удивительные создания, и эта особенность поведения в очередной раз доказывает, что их восприятие мира гораздо сложнее, чем принято считать.

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