Супермаркеты на Украине пустеют ﻿

Олег МакаренкоДанный блог - зеркало с ЖЖ Вот не хотел снова писать про Украину, надоела тема. Но события в последние дни развиваются столь стремительно, что прямо выбора нет.
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