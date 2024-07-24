Витамина С даже больше, чем в лимоне: чем полезна ягода костяника

Собирают костянику с июля по сентябрь. Так, в Министерстве экологии и природопользования Московской области сообщили о старте ягодного сезона, а заодно напомнили, что костяника, в отличие от той же морошки, не занесена в региональную Красную книгу, поэтому собирать ее можно спокойно.