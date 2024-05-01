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В олимпийской деревне Парижа-2024 за время Игр подадут 500 блюд

Столовая на 3500 посадочных мест откроется 12 июля. Она будет работать круглосуточно. Меню разделят на четыре темы – Франция, Азия, Африка-Карибы и мировая кухня.

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