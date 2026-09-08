Jerry Sandusky withdraws petition for new trial to try federal courts

Convicted child molester and former Penn State assistant coach Jerry Sandusky withdrew a petition for a new trial Tuesday to try federal courts.
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