Президент Nintendo считает, что в будущем разработка игр будет становиться все б...

Президент Nintendo считает, что в будущем разработка игр будет становиться все более длительной и сложнойСюнтаро Фурукава, президент Nintendo, высказал свое мнение о будущем индустрии видеоигр во время последнего финансового отчета, заявив, что предвидит дальнейшее увеличение стоимости разработки и времени, необходимого для создания видеоигр в будущем.
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