НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Президент Nintendo считает, что в будущем разработка игр будет становиться все б...

Президент Nintendo считает, что в будущем разработка игр будет становиться все б...

Президент Nintendo считает, что в будущем разработка игр будет становиться все более длительной и сложнойСюнтаро Фурукава, президент Nintendo, высказал свое мнение о будущем индустрии видеоигр во время последнего финансового отчета, заявив, что предвидит дальнейшее увеличение стоимости разработки и времени, необходимого для создания видеоигр в будущем.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх