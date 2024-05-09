Президент Nintendo считает, что в будущем разработка игр будет становиться все б...

Президент Nintendo считает, что в будущем разработка игр будет становиться все более длительной и сложнойСюнтаро Фурукава, президент Nintendo, высказал свое мнение о будущем индустрии видеоигр во время последнего финансового отчета, заявив, что предвидит дальнейшее увеличение стоимости разработки и времени, необходимого для создания видеоигр в будущем.