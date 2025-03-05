Китай поддерживает усилия по восстановлению стабильности в секторе Газа

Китай поддерживает усилия Египта и других арабских стран по эффективной реализации соглашения о прекращении огня в секторе Газа, предоставлению гуманитарной помощи и восстановлению безопасности и стабильности в этом районе, сообщает romanian.
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