В Омской области мама ребенка, доставленного инспектором ДПС в больницу, выразила благодарность сотруднику полиции

В аккаунт УМВД России по Омской области в социальной сети «ВКонтакте» омичка Анна Горошко написала следующее сообщение: «Добрый день, хотелось бы поблагодарить инспектора ДПС ГИБДД, данных я, к сожалению, не успела спросить, была в растерянности, он стоял по ул.
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