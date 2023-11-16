Вице-президент ФТР Селиваненко назвал спокойной победу Медведева над Зверевым

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко поделился размышлениям о победе российского представителя Даниила Медведева над немецким теннисистом Александром Зверевым во втором круге Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и отметил, что победа досталась россиянину спокойно.
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