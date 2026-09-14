SPORT24.ru
ГлавнаяО проектеБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPORT24.ru

189 подписчиков

Вратарь «Акрона» — о Дзюбе: «Таких людей — один на всю страну. То, что он делал, было колоссальным развитием»

Вратарь «Акрона» — о Дзюбе: «Таких людей — один на всю страну. То, что он делал, было колоссальным развитием»

20-летний вратарь «Акрона» Игнат Тереховский высказался об уходе из команды форварда Артема Дзюбы.20-летний вратарь «Акрона» Игнат Тереховский высказался об уходе из команды форварда Артема Дзюбы.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым