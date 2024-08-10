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Когда нацпатриоты Латвии призывают сослать русскоязычных в Сибирь – полиция молчит

Когда нацпатриоты Латвии призывают сослать русскоязычных в Сибирь – полиция молчит

На мой взгляд, язык ненависти очень ощутим в социальных сетях Латвии – почему? Да, с февраля 2022 года на русскоязычных в Латвии обрушилась ненависть – создалось такое впечатление, что русские латвийцы, как их называли в стране, «виноваты» во всем – прежде всего в том, что они русские.

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