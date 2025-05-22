МИД: украинцы должны выбрать новую власть для подписания меморандума с Россией

Возможный меморандум с Россией придется подписывать новому руководству Украины. На сегодняшний день в стране нет легитимного подписанта, заявил ТАСС директор правового департамента Министерства иностранных дел России Максим Мусихин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии