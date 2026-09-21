Орловскую область в ближайшие дни будут поливать дожди

Массивы дождевой облачности накроют орловский регион во вторник, 22 сентября. Дожди будут поливать Орловщину, согласно прогнозам российских синоптиков, вплоть до четверга.
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