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Rubio Convenes 60-Nation Summit To Confront Transnational Far-Left Terrorism

Rubio Convenes 60-Nation Summit To Confront Transnational Far-Left Terrorism

Rubio Convenes 60-Nation Summit To Confront Transnational Far-Left Terrorism Secretary of State Marco Rubio has requested that senior officials from more than 60 countries convene in Washington next Thursday to discuss the alarming rise of transnational far-left terrorism, according to a Washington Post report.

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