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В Курске прошел фестиваль «Первые в профессии»

<p style="text-align:justify"><strong>Фестиваль &laquo;Первые в профессии&raquo;, прошедший в Курске в школе № 54 при поддержке грантового конкурса &laquo;Движения Первых&raquo;, стал значимым событием в области профессионального ориентирования школьников.

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