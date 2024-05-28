В Курске прошел фестиваль «Первые в профессии»

<p style="text-align:justify"><strong>Фестиваль «Первые в профессии», прошедший в Курске в школе № 54 при поддержке грантового конкурса «Движения Первых», стал значимым событием в области профессионального ориентирования школьников.
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