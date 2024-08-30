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«Мегаполис XXI века»: на Дворцовом мосту впервые покажут Петербург будущего

«Мегаполис XXI века»: на Дворцовом мосту впервые покажут Петербург будущего

Все желающие смогут увидеть лазерную проекцию и узнать, какие проекты преобразят город в ближайшее время На этих выходных, в ночь с 30 на 31 августа и в ночь с 31 августа на 1 сентября, в Санкт-Петербурге состоится традиционное шоу «Поющие мосты».

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