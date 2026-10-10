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Царьград

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Беатрикс фон Шторх попросила Илона Маска предоставить авто для АдГ

Беатрикс фон Шторх попросила Илона Маска предоставить авто для АдГ

Беатрикс фон Шторх, замруководителя фракции АдГ, обратилась к Илону Маску с просьбой предоставить Tesla для нового главы ландтага Саксонии-Анхальт, Тобиаса Рауcха, после того как BMW отозвал предложение о лизинге служебного авто.

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