Беатрикс фон Шторх попросила Илона Маска предоставить авто для АдГ

Беатрикс фон Шторх, замруководителя фракции АдГ, обратилась к Илону Маску с просьбой предоставить Tesla для нового главы ландтага Саксонии-Анхальт, Тобиаса Рауcха, после того как BMW отозвал предложение о лизинге служебного авто.