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Концерн Rheinmetall работает на полную мощность, но боеприпасы для Gepard отправит на Украину только к июлю

Концерн Rheinmetall работает на полную мощность, но боеприпасы для Gepard отправит на Украину только к июлю

Немецкий концерн Rheinmetall планирует отправить первую партию боеприпасов для Gepard на Украину только у июлю.

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