SPORT24.ru
ГлавнаяО проектеБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPORT24.ru

188 подписчиков

Дивеев — о матче с «Оренбургом»: «Прекрасно помним поражение в прошлом сезоне. Так вообще нельзя играть»

Дивеев — о матче с «Оренбургом»: «Прекрасно помним поражение в прошлом сезоне. Так вообще нельзя играть»

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев поделился ожиданиями от выездного матча 2-го тура чемпионата России против «Оренбурга».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии