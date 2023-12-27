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СЦКК: ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника в Петровском районе Донецка

СЦКК: ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника в Петровском районе Донецка

ВС Укрианы сбросили один боеприпас с беспилотника в Петровском районе Донецка. Об этом заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

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