"Что бы сказал отец": Максим Никулин опубликовал поздравление, после которого, вопросов больше чем ответов

ВБ Василий Блохин А кто он вообще?Да никто!Вся его заслуга,что этот никчемный прыщ ,сын Юрия Никулина.Был бы сыном рядовых родителей, навряд ли бы занимал такую должность .

ом олег мотынга ... и ,что он один такой ? Скоро вернется главная элита рф и будет наводить новый порядок. Поговорили и ладно, пар спустили.