"Что бы сказал отец": Максим Никулин опубликовал поздравление, после которого, вопросов больше чем ответов

Politiki.net На этот раз, "отличиться", со знаком минус умудрился - сын прославленного советского актера, любимца десятков миллионов наших граждан Юрия Никулина - Максим Никулин Директор Цирка на Цветном бульваре.
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