Медвежий угол
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Медвежий угол

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"Что бы сказал отец": Максим Никулин опубликовал поздравление, после которого, вопросов больше чем ответов

"Что бы сказал отец": Максим Никулин опубликовал поздравление, после которого, вопросов больше чем ответов

Politiki.net   На этот раз, "отличиться", со знаком минус умудрился - сын прославленного советского актера, любимца десятков миллионов наших граждан Юрия Никулина - Максим Никулин Директор Цирка на Цветном бульваре.

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Комментарии
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ВБ
Василий Блохин
А кто он вообще?Да никто!Вся его заслуга,что этот никчемный прыщ ,сын Юрия Никулина.Был бы сыном рядовых родителей, навряд ли бы занимал такую должность .
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11 час.
ом
олег мотынга
... и ,что он один такой ? Скоро вернется главная элита рф и будет наводить новый порядок. Поговорили и ладно, пар спустили.
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9 час.
АК
Александр Кутуев
Печальная история! Не ожидал от него...
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8 час.

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