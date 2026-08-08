Очистка крови от «плохого» холестерина неожиданно удалила «вечные химикаты» и микропластик

Медицинский метод, который десятилетиями применяли для одной задачи, показал эффект, заставивший исследователей пересмотреть прежние представления о движении загрязнителей в организме / © National cancer institute Стандартная медицинская процедура, которую уже несколько десятилетий применяют для удаления из крови избытка липопротеинов низкой плотности (ЛПНП, частицы, переносящие «плохой» холестерин), показала новый эффект.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Ситуация вокруг ракет, пущенных по датскому вертолету командой нашего корвета "Сообразительный" становится "всё чудесатее и чудесатее".
- США поставили русским в космосе разгромный мат, но что-то пошло не так...
- «А чего вы стоите»: как 75-летний Александр Серов устроил разнос блогерам в прямом эфире и ушёл, хлопнув дверью.
Свежие комментарии