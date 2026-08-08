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Неспешный разговор

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Очистка крови от «плохого» холестерина неожиданно удалила «вечные химикаты» и микропластик

Очистка крови от «плохого» холестерина неожиданно удалила «вечные химикаты» и микропластик

Медицинский метод, который десятилетиями применяли для одной задачи, показал эффект, заставивший исследователей пересмотреть прежние представления о движении загрязнителей в организме / © National cancer institute Стандартная медицинская процедура, которую уже несколько десятилетий применяют для удаления из крови избытка липопротеинов низкой плотности (ЛПНП, частицы, переносящие «плохой» холестерин), показала новый эффект.

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