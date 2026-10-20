🍽️ Крым пригласили на Всероссийский форум креативных индустрий поделиться опытом гастрономического туризма Проект «В Крыму ЕСТЬ!» пригласили на Всероссийский форум креативных индустрий, где республика представит свой опыт и теоретическую базу по развитию гастрономического туризма, рассказала заместитель председателя Совета министров Крыма — министр финансов РК Ирина Кивико.
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