Пригожин вспомнил о замещении российских артистов украинскими

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин вспомнил, как российских артистов замещали украинские. Медиаменеджер поведал, что до недавнего времени многих музыкантов с Украины ставили в эфир в ущерб отечественным.
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