«Мерзость и эпатаж»: Дмитрий Певцов раскрыл, как Константин Богомолов добился успеха

Актер депутат Госдумы Дмитрий Певцов раскритиковал работу режиссера Константина Богомолова. Он выразил уверенность, что успех мужа журналистки Ксении Собчак стал результатом эпатажа и связей, а не творческих заслуг.
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