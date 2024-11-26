В Екатеринбурге введен туристический налог

Екатеринбургская дума единогласно утвердила введение туристического налога на территории города. С 2025 года с постояльцев городских гостиниц будет взиматься 1% от стоимости места размещения (но минимальная плата составит 100 рублей в сутки).
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