Вводятся временные ограничения движения автомобилей на транспортном отсеке Невской стороны

Учитывайте эти ограничения при планировании поездок в ближайшие дни Для проведения регламентных и ремонтно-восстановительных работ в автодорожном тоннеле Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений с 21 по 25 апреля вводятся временные ограничения движения автомобильного транспорта по транспортному отсеку Невской стороны (внутренне кольцо КАД СПб).
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