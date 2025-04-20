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Петербургский дневник

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Вводятся временные ограничения движения автомобилей на транспортном отсеке Невской стороны

Вводятся временные ограничения движения автомобилей на транспортном отсеке Невской стороны

Учитывайте эти ограничения при планировании поездок в ближайшие дни Для проведения регламентных и ремонтно-восстановительных работ в автодорожном тоннеле Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений с 21 по 25 апреля вводятся временные ограничения движения автомобильного транспорта по транспортному отсеку Невской стороны (внутренне кольцо КАД СПб).

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